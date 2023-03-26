İstanbul'da tarihi eser operasyonları: 6 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T. Ö, A.T, S. Ş, H.Ö, Y.K. ve A.C. adlı şüphelilerin tarihi eser niteliği taşıyan objelere müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde bahsi geçen kişilerin tarihi eserleri Eyüpsultan'da bulunan iki ayrı adrese getireceği öğrenildi.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1047 bronz ve gümüş sikke, 32 obje, 2 tablo, 2 ikona eser olmak üzere toplam 1083 tarihi eser ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde tasnif ve tescile tabi eserlerden olduğu değerlendirilen 1083 eser, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.