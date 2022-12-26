VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da su kesintisi
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
Terör örgütünde çözülme sürüyor
MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
'Şubatta "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçlıyoruz'
Yargıtay, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu
26 Aralık 2022 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 23:29:00

İstanbul'da su kesintisi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, ana ishale hattında ani gelişen arıza nedeniyle Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde sabah 07.00'ye kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, ana ishale hattında ani gelişen bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Fatih ilçesinde Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray, Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Seyit Ömer, Şehremini, Topkapı, Yavuz Sultan Selim, Zeyrek, Cibali, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane ve Süleymaniye mahallelerinde su kesintisinin yaşandığı aktarıldı.

Bayrampaşa ilçesinde Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahallelerinde; Eyüpsultan'da Toppçular ve Zeytinburnu'nda ise Maltepe Mahallesi'nin su kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Arıza nedeniyle başlatılan çalışmanın sabah saat 07.00 sıralarında bitmesinin planlandığı bildirildi.

Etiketler : İSKİ su kesintisi istanbul
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX