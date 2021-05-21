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21 Mayıs 2021 Cuma 13:48:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 13:48:00

İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı

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İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava, yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentin bazı ilçelerinde yağış başladı.

Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Beşiktaş, Şişli, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Bağcılar'da yağış etkili oluyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Yağış nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Etiketler : istanbul yağış sıcak hava
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