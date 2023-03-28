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28 Mart 2023 Salı 11:23:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 11:23:00

İstanbul'da sahte kimlik operasyonu

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Beylikdüzü'nde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte kimlik belgesi, sürücü belgesi ve binlerce boş çipli kimlik kartı ele geçirildi. Kendilerine de sahte kimlik düzenleyen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında arama ve yakalama kararı olan şüphelilere yönelik Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, farklı isimler adına düzenlenmiş 100 adet sahte kimlik belgesi, 50 adet sahte sürücü belgesi, 10 adet sahte eski tip sürücü belgesi, 5 bin adet boş çipli kimlik kartı, sahte evrak imalinde kullanılan çok sayıda materyal ile çeşitli sahte evrak ele geçirildi. Kendilerine de sahte kimlik düzenleyen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI TEMİZ VATANDAŞLARIN BİLGİLERİYLE SAHTE KİMLİK İMAL ETMİŞLER

Jandarma ekiplerince yapılan ayrıntılı incelemede; sahte kimlik siparişi veren kişilerin kasten öldürme ve benzeri suçlardan arandığı, sahte kimlik imal eden şüphelilerin ise herhangi bir suç kaydı ve araması olmayan vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik yaptığı, sahte kimlikleri kurye ve kargo vasıtası ile şahıslara ulaştırdıkları tespit edildi.

Ayrıca; yurtdışında yaşayan ancak sürücü belgesi olmayan kişilere de Türkiye Cumhuriyeti'nden alınmış gibi gösterilen sahte sürücü belgeleri yapıldığı, yurt dışında sistem üzerinden gerçekliği sorgulanmadığı için yurtdışında yaşayan ve ehliyeti olmayan birçok kişiye bu yolla sahte sürücü belgesi düzenlendiği ortaya çıktı.

SAHTECİLER DE "SAHTE" ÇIKTI

Jandarma ekiplerince yakalanan T.Ü. ve A.T. isimli şüphelilerin yapılan kimlik sorgulamasında yabancı uyruklu oldukları, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları, yakalanıp sınır dışı edilmemek için, ikamet izni bulunan tanıdıklarının kimlik bilgilerini kullanarak kendilerine sahte ikamet belgesi düzenledikleri anlaşıldı.

T.Ü. ve A.T. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, irtibatlı oldukları diğer şüphelileri ortaya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : istanbul sahte kimlik operasyon

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