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21 Mayıs 2023 Pazar 10:08:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 10:08:00

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3,6 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İHA

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahte içki üreten iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 3 ton 600 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şüpheli şahısların sahte içki imal ettiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürecekleri bilgisi alındı.

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği depolar tespit edildi.

Söz konusu bölgelerde araştırmalarını derinleştiren ekipler, şüphelileri ve şüphelilerin sahte içki imal ettikleri adresleri yakın takibe aldı ve belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İmalathane olarak kullanılan depolarda yapılan aramalarda; çeşitli markalara ait 3 bin 900 adet sahte bandrol, 1 ton 300 litre sahte rakı, 1 ton 150 litre sahte viski ile 1 ton 150 litre sahte votka ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.İ. ve Y.D. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : istanbul sahte içki sahte alkol
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