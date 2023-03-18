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18 Mart 2023 Cumartesi 09:51:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 09:51:00

İstanbul'da sahte evrak operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Büyükçekmece'de düzenlediği sahte evrak operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece'de şüpheli E.D'nin ikametinde kurduğu düzenek ile sahte sürücü belgesi, kimlik, ikamet izin belgesi ve motorlu araç tescil belgesi düzenleyerek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler yapılan operasyonda, E.D'yi suçüstü yakalarken, evde yapılan aramalarda 5 sahte yeni nesil kimlik kartı, 1000 eski tip nüfus cüzdanı, 500 eski tip sürücü belgesi mühürlü PVC kaplaması, 200 ikamet izin belgesi, 100 ikamet izin belgesi formu, 400 yeni tip sürücü belgesi formu, 150 eski tip sürücü belgesi formu, 25 araç tescil belgesi formu, 100 Anadolu Üniversitesi ibareli hologram, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü ibareli çift taraflı soğuk damga mührü, Emniyet Genel Müdürlüğü ibareli çift taraflı soğuk damga mührü ile sahte evrak düzenlemekte kullanılan çok sayıda materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Etiketler : istanbul sahte evrak operasyon tutuklama

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