İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yalova'da yağış

Yalova'da etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Su biriken kavşak ve yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı caddelerde ise iş yerlerini su bastı.

Yalova Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.