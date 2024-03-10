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İstanbul'da rezidans yangını: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
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10 Mart 2024 Pazar 07:04:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 07:04:00

İstanbul'da rezidans yangını: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA

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İstanbul Esenyurt'ta 11 katlı rezidansın bodrum katında çıkan yangında dumanların sardığı binada mahsur kalan 40 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak'ta bulunan 11 katlı rezidansta yangın çıktı.

Binanın bodrum katından belirnemeyen nedenle yükselen dumanlar, binanın büyük bir kısmına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ederken, duman tahliyesi için binanın camları kırıldı. Binada dumandan etkilenen 40 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Etiketler : istanbul rezidans yangın
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