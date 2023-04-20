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20 Nisan 2023 Perşembe 19:21:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 19:21:00

İstanbul'da bayram öncesi 'huzur uygulaması' yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da polislerce kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirilen kontrol noktalarında durdurulan araçlar da polislerce arandı.

Helikopter destekli denetimlerde narkotik köpekleri de kullanıldı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de botla denizde uygulama yaptı.

KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM

Sivil trafik polisleri, TEM otoyolu Ankara istikameti Dudullu kavşağında dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, dronla emniyet şeridi ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Öte yandan, bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Etiketler : istanbul helikopter huzur uygulaması
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