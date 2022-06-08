İstanbul'da plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın

İstanbul Sultangazi'de, iki katlı plastik geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı, yoğun duman oluştu.

Yangında, elektrik telleri nedeniyle küçük çaplı patlamalar da oldu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Atölyede soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.