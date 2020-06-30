İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Kaynak: AA
Esenyurt başta olmak üzere üç ilçede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmasında yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Örgüt üyesi oldukları ileri sürülen 6 kişinin, Esenyurt başta olmak üzere kentteki bazı ilçelerde örgüt adına iş yerlerini kundaklama eylemine karıştığı, 3'ünün yol kesme eylemi gerçekleştirdiği, içlerinden birinin ise Irak'ın kuzeyindeki kamplara gidip döndüğü tespit edildi.
Üç ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir firari şüpheli ise aranıyor.
Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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