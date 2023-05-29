İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Kaynak: AA
İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Ekipler tarafından söndürülen yangın, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Hacıahmet Mahallesi Irmak Sokak'ta park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede durumu fark eden otomobil sahibi, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay sırasında ellerinde yanıklar oluşan araç sahibine ambulansta müdahale edildi.
Ekipler, aracın kundaklanma ihtimali üzerinde duruyor.
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