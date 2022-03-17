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17 Mart 2022 Perşembe 21:46:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 21:46:00

İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart tarihlerinde kente yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Etiketler : kar tatili istanbul okullar tatil
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