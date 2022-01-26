İstanbul'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
özellikle ara sokaklarda;
❄️��Buzlanma ve
����Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden
⛔️motosiklet,
⛔️elektrikli scooter ve
⛔️motokuryelerin����
TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI SÜRMEKTEDİR❗#BuzlanmayaDikkat#motokurye pic.twitter.com/zcfZMvKkVH
"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir."
- İstanbul'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor
- Yeşildağ ailesinin acı günü
- Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
- Türkiye'de 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
- Tokat'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi
- Geri dönüşümle kütüphaneler yapıldı