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24 Mart 2023 Cuma 15:15:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 15:15:00

İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı

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İstanbul'da zayıflamak için mide botoksu ameliyatı olan kadının ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Tuzla'da özel bir hastanede zayıflamak için mide botoksu ameliyatı olup taburcu edilen 46 yaşındaki yabancı uyruklu Aylar Korhanova'nın ölümüne ilişkin, ailesinin şikayetiyle çalışma başlattı.

Kadının, evinde rahatsızlanması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, ameliyatın yapıldığı hastanenin yönetim kurulu üyelerinden C.C.E ile M.Ü'yü gözaltına aldı.

Etiketler : istanbul mide botoksu tuzla ameliyat

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