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17 Aralık 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 19:30:00

İstanbul'da mezar yeri 45 bin lira oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre kentte boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 900 lira ile 45 bin 260 lira arasında değişiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre kentte boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 900 lira ile 45 bin 260 lira arasında değişiyor. Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 6 bin 600 lira olan yer bedeli 7 bin 260 lira oldu. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 20 bin 570 liradan 22 bin 630 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 41 bin 140 liradan 45 bin 260 liraya yükseltildi.

Etiketler : ibb istanbul mezar yeri
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