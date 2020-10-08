İstanbul'da Merter'de metrobüs kazası
Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluştu ve diğer istasyonlarda da yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da Merter'de metrobüs kazası meydana geldi. Kaza yerine gelen ekipler metrobüs yolunun trafiğe açılması için müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Merter İstasyonuna yanaşan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle metrobüs hattında uzun araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşanıyor.
Ayrıntılar geliyor
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