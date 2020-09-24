Merkez üssü Marmara Ereğlisi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da korkuya neden oldu

Merkez üssü Marmara Ereğlisi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da korkuya neden oldu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre yerin 12,9 km altında meydana gelen ve merkez üssü Marmara Denizi olduğu açıklanan depremin şiddeti 4.3 kaydedilirken AFAD, depremin şiddetinin 4.2 olduğunu merkez üssünün de Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıkları olduğu bildirildi.

Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD saat 16.38'deki depremin merkez üssünü Tekirdağ Marmara Ereğlisi olarak açıkladı.

İlçenin 18 kilometre açığındaki depremin derinliği ise 6,83 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.

İstanbul Valiliği: Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir