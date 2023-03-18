VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
"Evlenmek istiyorum"
Ailesini vücuduna kazıdı
"Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık"
Ramazan ayında bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
"Türkiye, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi sinsi bir ablukanın hedefinde"
Kahramanmaraş'taki fay asırlar önceki depremle aynı yerden kırılmış
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
Valilik "bölgede büyük bir salgın olduğu" iddiasını yalanladı
"Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı"
İstanbul'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 107 şüpheli tutuklandı
Avanos'ta turistler yerin metrelerce altında seramiğin tarihine yolculuk yapıyor
"Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek kapasiteye sahiptir"
Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
İzmir'deki depremzedeler için inşa edilen 4 bin 602 konut tamamlandı
Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma batıklar Çanakkale Savaşları araştırmacılarına yol gösteriyor
Kahramanmaraş'ta ramazanda 375'ten fazla noktada iftar sofrası kurulacak
"Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz"
Mehmetçik Vakfı'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ne özel video
Tarihi ilişkiler ve ortak mirasın birbirine bağladığı iki ülke: Türkiye ile Mısır
Mısır'a kritik ziyaret... "En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak"
Tekstil ve ham maddelerinden 2 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Çanakkale Zaferi' mesajı
18 Mart 2023 Cumartesi 14:50:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 14:50:00

İstanbul'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 107 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 161 şüpheliden 107'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 107'si tutuklandı, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 kişi ise işlemlerinin ardından salıverildi.

900 PERSONELLE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Polis ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin belirlenerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 14 Mart'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlenmişti. 33 özel harekat unsuru olmak üzere 900 personelin 258 ekip olarak yer aldığı, helikopter, hava aracı ve 11 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 175 zanlıdan 161'i gözaltına alınmıştı.

Baskınlarda yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek, uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklet ele geçirilmişti.

Etiketler : istanbul uyuşturucu satıcıları operasyon narkotik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX