İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti.

Kar yağışı akşam saatlerinde bazı bölgelerde şiddetini artırdı.

Özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

YER YER TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA BAZI SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Etkisini artıran kar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çeken araçlara omzuyla ittirerek gitmesini sağlarken, bazıları ise lastiklerine zincir taktıkları görüldü.