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21 Ocak 2022 Cuma 18:07:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 18:07:00

İstanbul'da kar küreme devrildi

Kaynak: AA

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İstanbul Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.

D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Küçük, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Etiketler : İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışı Trafik Kazası
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