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19 Mart 2022 Cumartesi 23:04:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 23:04:00

İstanbul'da kar hava trafiğini de olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi, ardından iniş yapmak üzere geri döndü.

Akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde gecikmeler yaşandı.

Yoğun kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi ve pist temizleme çalışmaları dolayısıyla bazı uçaklar havada bir süre tur attı.

Edinilen bilgiye göre önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirilen 10 uçak, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere geri döndü.

Yağışın azalması ve temizleme çalışmalarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

Etiketler : Yoğun kar yağışı Havalimanı Kar Yağışı
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