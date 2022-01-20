VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
Aracın çarptığı muhabir yayına devam etti
El Salvador Devlet Başkanı Bukele: Türkiye çok büyüyor
Bakan Soylu duyurdu: Bir anne daha evladına kavuşacak
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
'Bu tarihi ziyaret ikili ilişkilerde dönüm noktası olacak'
MSB: Afrin'deki saldırının ardından teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu
Meteoroloji uyardı: Aşırı soğuk tüm yurtta etkili olacak
Türkiye'de 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, Bukele'yi resmi törenle karşıladı
Çelik'ten Rum kesimine PYD tepkisi
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti
"Türkiye bize yardım edebilir"
Fransa'ya soğuk duş!
Açılan PYD-YPG ofisine tepki!
Türkiye'nin müthiş enerji potansiyeli!
İBB'den devralınan metro hattında geri sayım
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Akşener'in "Erdoğan'ın teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakacağı" yalanına AK Parti'den çok sert tepki
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
"Yanlış hesaplama yapıyorlar"
Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması
20 Ocak 2022 Perşembe 23:02:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 23:12:00

İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi

ABONE OL

İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın normal okullarda yarıyıl tatilinin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda da sabahçılar için 10.00'da, öğlenciler 14.00'te başlayacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

Etiketler : istanbul kar tatili hava durumu
Nazım Hikmet sürprizi

Nazım Hikmet sürprizi
Aşk ilanı

Aşk ilanı
Kızıyla oynamak istiyor

Kızıyla oynamak istiyor
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?
Beklenmedik ayrılık

Beklenmedik ayrılık
Ruhum arabesk

Ruhum arabesk
Dostlarımızı azalttık

Dostlarımızı azalttık
Şiir kitabı çıkıyor

Şiir kitabı çıkıyor
İtalya'da izlenme rekoru kırdı

İtalya'da izlenme rekoru kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER