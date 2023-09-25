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25 Eylül 2023 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 14:08:00

İstanbul'da iş yeri asansörü düştü: 7 yaralı

Kaynak: AA

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Esenler'de, iş merkezindeki asansörün zemine düşmesi sonucu yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı.

Birlik Mahallesi 796 Sokak'ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.

Etiketler : esenler iş yeri asansör yaralı
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