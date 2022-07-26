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26 Temmuz 2022 Salı 00:02:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 00:02:00

İstanbul'da imalathanede çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Kaynak: AA

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Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.

Etiketler : İstanbul Gaziosmanpaşa Yangın imalathane
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