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29 Nisan 2022 Cuma 19:26:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 19:34:00

İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: AA

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İstanbul Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.

Etiketler : Metrobüs Durağı İstanbul Kaza metrobüs
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