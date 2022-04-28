İstanbul'da hücre evine baskın
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de tespit edilen terör hücresinin çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.
Bakan soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.''
Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 27, 2022
DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi
Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.
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