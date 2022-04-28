VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da hücre evine baskın
Herson'da patlama
Başkan Erdoğan, Sivas'taki gençlere telefonla seslendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Panama Kanalı'na ziyaret
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Türkiye'ye teşekkür
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Türkiye'ye teşekkür
Başkan Erdoğan'dan Kavala'ya: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
İBB çalışanının terör kampındaki görüntüsü ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlanmadı
Bakan Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz
Fransa'da iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı
Özbekistan'da 30 yılda 3 binden fazla tarihi eser çalındı
ABD'lilerin çoğu en az bir kez Kovid-19'a yakalandı
Türkiye, başarılı bir salgın süreci yürüttü
İsrail namlularına kafa tutan Osmanlı torunundan Türkiye'ye mesaj
Tarihi adım! Türk-Ay konferansı kuruldu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi
PKK'lı teröristin üzerinden çıktı!
Bir tiyatro daha!
'6'lı Masa'da derin çatlak!
Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı
BM, Suriye Anayasa Komitesini 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak
28 Nisan 2022 Perşembe 01:04:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 01:04:00

İstanbul'da hücre evine baskın

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de tespit edilen terör hücresinin çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.

Bakan soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.''

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe
Meydanda konser coşkusu

Meydanda konser coşkusu
Zeynep'li ilk kare

Zeynep'li ilk kare
Barış Akarsu'nun filminde

Barış Akarsu'nun filminde
‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci
Kozmetik işine girdi

Kozmetik işine girdi
Hamilelik güzel geçiyor

Hamilelik güzel geçiyor
Yanlış bir şey yazmayın!

Yanlış bir şey yazmayın!
Dünürler iftarda buluştu

Dünürler iftarda buluştu
12 Milyonluk test sürüşü

12 Milyonluk test sürüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER