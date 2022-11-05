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05 Kasım 2022 Cumartesi 20:59:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 20:59:00

İstanbul'da 'hava kirliliği' alarmı: Uzmanlar uyardı

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İstanbul'da hava kirliliği oranı çok yüksek seviyelere çıktı. Bu durumun pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtilirken, uzmanlar astım hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, kirli havanın baş ağrısı yapabileceğine de dikkat çekildi.

İstanbul'da hava kirliliği riskli seviyeye ulaştı. Bu gece ve yarın sabah saatlerde azot dioksit oranının çok yüksek seviyeye çıkacağı ifade edildi.

Yüksek basınç ve rüzgarsız havanın kirliliği daha da etkileyeceği belirtildi.

Kirli havanın astım hastaları için tehlikeli olduğu ve birçok kişide baş ağrısına neden olduğu kaydedildi.

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, formülü NO2 olan, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Bu gaz N2O4 şeklinde gaz haline gelmektedir.

Yaklaşık olarak 200 °C sıcaklıkta NO2 gazı NO ve O2 gazlarına parçalanmaktadır. Bunun yanında suda çok iyi çözülmektedir ve keskin, öksürüğe yol açan bir kokusu vardır.

NO2 fosil yakıtlarının, yani gaz, kömür ve yağların yanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Böylelikle araçların atık gazlarında ve ısınmak için kullanılan gaz ve kömürün yanmasıyla bol miktarda bu gazdan doğaya salınmaktadır. Bunların yanı sıra kâğıt üretiminin bazı safhalarında çok az olsa da NO2 gazı oluşmaktadır.

AZOT DİOKSİT ZARARLI MIDIR?

Azot dioksit çok zehirli bir gazdır bu yüzden düşük konsantrasyonda fark edilmesi zor olmaktadır. Bu gazın solunumu sonucunda baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtileri ortaya çıkmaktadır.

TRAFİK ARTIŞI HAVA KİRLİLİĞİNİ TETİKLİYOR

İstanbul'da son günlerde trafik yoğunluğundaki artış da dikkati çekiyor. Uzmanlar, bu durumun da hava kirliliğini etkilediği görüşünde. Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Trafikte 10 kilometre hızla gidince, yüzde 50 ile 100 oranında daha fazla yakıt tüketiliyor. Bu da hava kirliliğine neden oluyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, İstanbul'daki hava kirliliğini gösteren sitesi.

Etiketler : istanbul hava kirliliği astım bakanlık
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