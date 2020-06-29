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29 Haziran 2020 Pazartesi 07:14:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 07:28:00

İstanbul'da hareketli saatler! Polis gelen ihbar üzerine harekete geçti

Kaynak: DHA

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sıcak bir olay yaşandı. Çok sayıda polis gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ayrıca sabah saatlerinde İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...

Alınan son dakika bilgisine göre, polisi alarma geçiren olay, 05.00 sıralarında Bakırköy'de meydana geldi. Aynı saatlerde İstanbul'da dev bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Ümraniye ve Üsküdar'daki birçok adrese baskın yapıldı.

İddiaya göre, Ataköy'de 34 TJS 44 plakalı bir taksiye şüpheli 5 kişi bindi. Şüphelilerden biri silahla taksi sürücüsünü tehdit etti.

Bu sırada polise ihbarda bulunan bir kişi, taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde patlayıcı madde olabileceğini söyledi.

Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli taksiyi D-100 Karayolu Florya mevkiinde kovalamaya başladı.

Şirinevler yan yolda yolu kapatan çok sayıda polis, taksiyi durdurdu.

Takside bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, taksi sürücüsü ise kurtarıldı.

Polis, şüpheli 5 kişiyi ve taksi sürücüsünü polis merkezine götürdü.

İSTANBUL'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar ve Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ümraniye ve Üsküdar'daki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis, operasyon düzenlediği evlerde arama yaptı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekât polisleri de destek verdi.

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan bir daire oldu.

Özel harekât polislerinin eşliğinde daireye giren narkotik ekipleri adreste arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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