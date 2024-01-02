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02 Ocak 2024 Salı 08:39:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 08:39:00

İstanbul'da hafriyat kamyonuna çarpan İETT otobüsünde 9 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Şişli'de İETT otobüsünün, park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde Ö.Ç'nin kullandığı 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye çıkışında park halindeki 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonucu otobüs, ağır hasar gördü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : istanbul kaza hafriyat kamyonu iett otobüs
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