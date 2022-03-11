İstanbul'da gün boyu süren kar yağışı ulaşımı aksattı

Kentte aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde ara sokakta mahsur kalan araç, vatandaşlar tarafından itilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Güngören'deki bir sokakta kar nedeniyle kayan belediyeye ait çöp toplama aracı, bir süre burada mahsur kaldı.

Kartal Yakacık'ta ise bir araç karla kaplanan yolda ilerlerken ters döndü.

Esenler Tekstilkent'te karlı yokuşu çıkamayan minibüs, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bir motokurye aracı da kayarak devrildi.

- İETT OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Bağcılar'da karlı yolda araçların kayması sonucu zincirleme kaza oldu. Kazada bir İETT otobüsü, iş makinesi ve otomobilde hasar meydana geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yolu kullanan araç sürücüleri de buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bu arada, Cevizlibağ durağı istikametinde ilerleyen metrobüsün henüz belirlenemeyen nedenle arızalanması sonucu Avcılar yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.