İstanbul'da gemi arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisi Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptı. Bu sebeple Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Köstence'ye giden ANNAMARIA D isimi kargo gemisinin seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptığını açıkladı.
Arıza nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.
Arıza nedeniyle Boğaz trafiği de çift yönlü olarak askıya alındı.
Kocaeli'nden Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. pic.twitter.com/jBLMG30SbA
— KEGM (@kiyiemniyet) March 19, 2022