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20 Mart 2022 Pazar 01:05:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 01:05:00

İstanbul'da gemi arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisi Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptı. Bu sebeple Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Köstence'ye giden ANNAMARIA D isimi kargo gemisinin seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yaptığını açıkladı.

Arıza nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.

Arıza nedeniyle Boğaz trafiği de çift yönlü olarak askıya alındı.


Etiketler : İstanbul gemi arızası Boğaz trafiği
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