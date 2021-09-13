İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Yenibosna'da bulunan yatak üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrikanın bodrum katından ve çatı katından siyah dumanlar çıkmaya devam ederken, fabrikadan tahliye işlemleri de yapılıyor.