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13 Eylül 2021 Pazartesi 18:16:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 18:16:00

İstanbul'da fabrika yangını

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İstanbul Yenibosna'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İstanbul Yenibosna'da bulunan yatak üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrikanın bodrum katından ve çatı katından siyah dumanlar çıkmaya devam ederken, fabrikadan tahliye işlemleri de yapılıyor.

Etiketler : İstanbul Yenibosna fabrika yangın
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