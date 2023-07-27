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27 Temmuz 2023 Perşembe 18:04:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 18:04:00

İstanbul'da etkili olan sıcak hava yerini yağmura bıraktı

Kaynak: AA

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İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde sağanak başladı.

Ümraniye, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Sağanak, bir süre sonra yerini serin ve bulutlu havaya bıraktı.

Bu arada, Beşiktaş Türkali Mahallesi Selaltı Sokak'taki ağaç, rüzgar nedeniyle iki aracın üzerine devrildi. Araçların birinde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına, kafe ve market gibi yerlere sığınarak, yağışın bitmesini bekledi.

Etiketler : Istanbul yağmur hava durumu aşırı sıcaklık
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