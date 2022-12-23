İstanbul'da En İyi Saç Ekim Merkezleri ve En İyi Saç Ekim Yöntemi… 2023 Saç Ekim Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul'da En İyi Saç Ekim Merkezleri ve En İyi Saç Ekim Yöntemi… 2023 Saç Ekim Fiyatları Ne Kadar?

En İyi Saç Ekim Merkezleri Ve Doktorları Listesi 2023

1- Este Favor Saç Ekim Merkezi

Este Favor Saç Ekim Merkezi, Butik sağlık hizmeti anlayışının Türkiye'deki öncülerinden biridir. Kişiye özel VIP hizmet sunarken, en doğru planlama, doğal görünüm ve yüksek yoğunluklu saç ekimini garanti eder. Este Favor, uzman ve başarılı ekibi ile saç ekimi alanında yüksek kalitede hizmet vermektedir. Saç ekimi işlemlerini JCI sertifikasına sahip A+++ hastanede ve steril ameliyathane ortamında gerçekleştirmektedir. Erkek ve kadınlarda saç ekimi, kaş ekimi, sakal, bıyık ekimi gibi hizmetler sunmaktadır. Este Favor, tecrübeli kadrosu ile her probleminize çözüm bulacaktır.

2- Asmed Saç Ekim Merkezi

En son teknikleri kullanarak ve en gelişmiş saç ekimini gerçekleştirerek memnuniyet sağlamaktadır. Son derece deneyimli tam zamanlı personeli, başarılı sonuçlar için saç ekiminin her yönünün ve her adımının dikkate alınması gerektiğine inanmaktadır. Yurt dışından oldukça fazla talep gören bir merkezdir. Nasıl kurumsal bir firma olunacağını herkese gösterirler. Asmed Saç Ekim Merkezin temel amacı memnuniyettir. Tecrübeli doktor Koray Erdoğan ve başarılı ekibiyle bu yolculuğu emin adımlarla tamamlayabilirsiniz.

3- Dr. Müttalip Keser Saç Ekim Merkezi

Ankara, Çankaya'da hizmet veren Dr. Müttalip Keser, saç ekiminde yeni bir sayfa açan Fue yönteminin Türkiye'de ilk uygulayıcısı olma özelliğini taşımaktadır. Hasta memnuniyet oranı %97 oranındadır. 2003 yılından bu yana, Derma-Plast çatısı altında, FUE tekniğiyle Saç Ekimi ve Saç Ekimindeki son teknolojik yöntemlerle saç ekimi uygulamaktadır. Uygulamalarında sıklığa ve kaliteye önem verir. Yıllardır, tecrübesi ve titizliği ile saç kaybı yaşayan binlerce insanın derdine deva olmuştur. Tüm dünyanın dikkatini çeken başarılı bir doktordur.

4- Doku Tıp Merkezi

Doku Tıp Merkezi, vücut estetiğinden tutun da bölgesel incelmeye kadar birçok farklı alanda hizmet sunmaktadır. Özellikle, saç ekimi konusunda kendini kanıtlamış bir merkezdir. İstanbul'un merkezi Şişli'de 5 bin m2 genişliğindeki kliniği ile medikal estetik ve plastik cerrahi alanında A+ hizmet sunmaktadır. Doku Tıp Merkezi, bünyesinde 400 sağlık çalışanı ve 20'ye yakın uzman doktoru barındırmaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen hastaların, klinikten memnuniyetle ayrılmalarını sağlar. Safir FUE, DHI, kaş ekimi, sakal ekimi gibi hizmetler vermektedir.

5- Este World Saç Ekim Merkezi

Güncel teknoloji kullanımı ve uzman kadrosu ile uluslararası standartlarda hasta kabulü sağlayan Este World, saç ekimi ve tedavileri başta olmak üzere, plastik cerrahi ve medikal estetik alanlarında da hizmet vermektedir. Uzman kadrosu ve gelişen teknolojiyi takip eden anlayışlarıyla, birçok hastanın gözdesi haline gelmiştir. Esteworld'ün uzman hekimleri tarafından geliştirilen ve bugün ülkemizde ve dünyanın 32 ülkesinde, yalnızca EsteWorld tarafından uygulanan Unique Angle Method Hair Transplant (Eşsiz Açı Yöntemi) hizmeti sunmaktadırlar. Bu özellik de onları bu uçsuz bucaksız saç ekimi dünyasında "eşsiz" bir hale getirmektedir.

En İyi Saç Ekim Merkezi Nasıl Seçilir?

Sonunda cesaretinizi topladınız ve saç ekimi yaptırmaya karar verdiniz. Gerekli araştırmaları yaptınız fakat kafanız daha da mı karıştı? İşte bu uçsuz bucaksız saç ekimi dünyasında, en iyi saç ekim merkezini bulmak için öneriler!

· Ücretsiz Danışmanlık

Bire bir ücretsiz danışmanlık alarak saç dökülmenizin nedenini öğrenebilir ve sizin için en iyi tedavi planını değerlendirebilirsiniz.

· Doktor Tecrübesi

Bakmanız gereken en önemli faktör, doktorunuzun bu alanda tecrübeye sahip olması ve ihtiyaçlarınıza en doğru şekilde karşılık vermesidir.

· Teknoloji

Durmadan gelişen teknolojide, bu yenilikleri yakından takip eden ve uygulayan bir klinik bulmalısınız.

· Öncesi-Sonrası Fotoğrafları

Bu ameliyatı tecrübe etmiş insanların tedavi sonuçlarını görmek, hangi kliniği seçmeniz gerektiği hakkında oldukça bilgi verecektir.

En iyi saç ekimi sonucu nasıl elde edilir?

Karar verdiniz ve saç ekiminizi yaptırdınız. Peki, maksimum sonuç elde etmek içi nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte, saç ekiminde en iyi sonucu elde etme yöntemleri.

ü Saç ekiminizden sonra bir süre fiziksel aktivitelerden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca aşırı terlemeye yol açacak egzersizlerden de uzak durmanızı öneririz.

ü Saçınızı 2 gün sonra yıkayabilirsiniz. Fakat bu 2 gün içinde başınıza su da dahil hiçbir şey değdirmemeye dikkat edin.

ü Saç ekiminden 15 gün sonra saç kesimi yaptırabilirsiniz. Fakat boya konusunda daha sabırlı olmalısınız. Saç ekimi yapılan alana güçlü kimyasalların temas etmemesi gerekiyor.

ü İşlemden sonra başınızın genellikle 3. ve 4. gün civarında bir miktar şişmesi normaldir. Şişmeyi önlemek için, ilk 7 gün boyunca başınızı yüksekte tutmanızı ve sırt üstü uyumanızı öneririz.

ü Saç derinizi 2 hafta boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamaya çalışın.

ü 1 hafta alkolden, 4 hafta ise sigaradan uzak durmanız gerekmektedir.

İstanbul ve Türkiye'de Saç Ekim Avantajları Nelerdir?

Türkiye, doğal saç ekimi arayanların beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilen başarılı saç ekim merkezleri sayesinde dünyanın dört bir yanından birçok kadın ve erkeğin tercihi haline gelmiştir. Saç ekimi için Türkiye'nin seçilmesinde birçok faktör vardır. Örneğin; en iyi otellerde konaklama, ekim merkezine konforlu seyahat ve en önemlisi dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız fiyatlar. Şüphesiz ki en önemlisi çok makul fiyatlara, hem Türkiye gibi cennet bir ülkede tatil yapıp hem de alabilecekleri en kaliteli hizmeti almalarıdır. Türkiye'deki saç ekimi kliniklerinin maliyetlerini ve hizmet kalitesini karşılaştırdığınızda, bunun açık ara en ekonomik ve pratik yol olacağını kesinlikle siz de fark edeceksiniz.

Saç Ekiminde Başarı Oranı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekiminde başarı oranı, gelişen teknoloji ve doktorların kalitesine bağlı olarak gittikçe artmaktadır. Günümüzde, saç ekimi başarı oranını %95 olarak ele alabiliriz. Kullanılan tekniğe ve operasyon sonrası bakıma göre bu oran değişiklik gösterebilir. Özellikle, operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır.

· 2 gün boyunca saçınızı yıkamamalısınız.

· Saçınıza zarar verecek dar kıyafetler giymemelisiniz.

· Deride oluşan kabukları soymamalısınız.

· Doktorunuzun önerdiği losyon ve kremleri kullanmalısınız.

· Kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durmalısınız.

· Aşırı terlemeye yol açacak hiçbir egzersizi yapmamalısınız.

En iyi Saç ekim Tekniği Hangisidir?

Kişinin ihtiyaçlarına göre uygulanacak birçok farklı teknik vardır. Öncelikle doktorunuza başvurmalı ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sizin için hangi tekniğin daha uygun olduğuna karar vermelisiniz. Bu şekilde saç ekiminizde optimum sonuçlar elde edebilirisiniz. Peki, en iyi saç ekim tekniği hangisidir? Gelin inceleyelim.

FUT

Başın arkasındaki derinin kesilerek saç kaybı yaşanan bölgeye aktarılmasıdır. Eski saç ekimi teknikleri arasında kalan ve önerilmeyen bir tekniktir. İyileşmesi oldukça uzun sürer.

FUE

Saç ekiminde en yaygın teknoloji, saç köklerinin lokal anestezi altında toplanmasını içeren FUE yöntemidir. Bu teknik diğer tüm saç ekimi teknikleri için bir temel oluşturur.

Safir FUE Saç Ekimi

Safir saç ekimi, kanallar açılırken alışılagelmiş çelik bıçakların yerine son teknoloji safir bıçakların kullanıldığı FUE saç ekimine verilen isimdir.

DHI

İmplanter kalem ile uygulanan DHI tekniği direkt saç ekimi uygulamasıdır, Choi kalem tekniği ve tıraşsız saç ekimi gibi isimlerle de anılır. DHI, Choi pen tekniği ile yapılan saç ekiminde donör bölgeden alınan greftler doğrudan alıcı bölgeye nakledilir.

Türkiye 2023 Saç Ekim Fiyatları Ne Kadar?

Saç ekimi konusunda şüphesiz ki dünyanın 1 numarası Türkiye'dir. Birbirinden kaliteli klinikleri ve tecrübeli doktorları ile dünyanın göz bebeğidir. Merak edilen konu ise saç ekimi fiyatlarıdır. Türkiye'de saç ekimi birçok faktöre bağlı olarak değişmekle birlikte, ortalama 9.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir. Yine de doktora başvurulup, size özel plan çıkarılarak fiyat sunulduğunu da unutmayın.

5000-5500 Greft Saç Ekimi Fiyatları Ortalama Ne Kadar?

Saç ekimi fiyatları ekilecek saçın miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bir greftte yaklaşık 2-3 saç kökü bulunmaktadır. 5000 greft kişinin saç tipine bağlı olarak 9000 – 1100 arası saç teline denk gelmektedir. 5000-5500 greft saç ekimi ise 2023 yılında ortalama 15.000 il 20.000 TL arasında değişmektedir.

4000-4500 Greft Saç Ekimi Fiyatları Ortalama Ne Kadar?

5000 greft saç ekimi yapılacak kadar saç kaybının yaşanmadığı bir alana 4000 greft saç ekimi yapılabilir. 4000 greft kişinin saç tipine bağlı olarak 7200 – 8800 arası saç teline denk gelmektedir. 4000-4500 greft saç ekimi ise 2022 yılında kaliteye bağlı olarak ortalama 10.000-20.000 TL arasında değişmektedir.

3000-3500 Greft Saç Ekimi Fiyatları Ortalama Ne Kadar?

Saç kaybının daha az yaşandığı bölgelere 3000 greft saç ekmek yeterli olacaktır. 3000 greft ise kişinin saç tipine bağlı olarak 5000-7500 arası saç teline denk gelmektedir. 4000-4500 greft saç ekimi fiyatı ise 2022 yılında 9000-15.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Dünyanın En İyi Saç Ekim Merkezleri Türkiye'de Mi?

Saç ekimi dünyasında Türkiye, şüphesiz ki herkesin göz bebeğidir. Saç ekimi kliniklerinin çoğu, rehber ve danışman eşliğinde çok iyi planlanmış bir süreç sunmaktadır. Türkiye harika bir sağlık sistemine sahiptir ve 30'dan fazla Joint Commission International (JCI) akredite hastanenin yanı sıra kurul sertifikalarına sahip 1.500'den fazla plastik cerrah ve çok sayıda Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi cerrah içermektedir. Bu yüzden makul fiyatlara, yüksek kaliteli bir hizmet alabilirsiniz.

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