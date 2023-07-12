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12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:25:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:25:00

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Araba ile 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

Kaynak: İHA

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İstanbul Arnavutköy'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 5 yaşındaki çocuğu fark etmeyen sürücü araba ile üzerinden geçti

Arnavutköy'de bir sürücü sokağın ortasında bulunan çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti.

Cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İ.D.'yi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde sokağa dönen aracın yolun ortasındaki çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.

Etiketler : Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi KAZA
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