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16 Mart 2023 Perşembe 00:25:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 00:25:00

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul'da 6 bin 847 kişinin GBT'sine bakıldı, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 113 noktada 992 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun katılımıyla 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca, 113 noktada 971 personel tarafından 18.00 ila 21.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasında 6 bin 847 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

9 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kontrol edilen 1660 araçtan 85'ine toplam 280 bin 647 lira ceza uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

Aramalarda 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetlenen 82 umuma açık yerde ve 23 metruk yapıda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Etiketler : istanbul emniyet Deniz Limanı Şubesi

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