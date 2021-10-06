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06 Ekim 2021 Çarşamba 00:27:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 01:02:00

İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz

Kaynak: AA

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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte bugün toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.

Etiketler : İstanbul Taksim şehir hatları İstanbul Boğazı
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