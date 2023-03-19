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19 Mart 2023 Pazar 00:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 00:45:00

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: İHA

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İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamaları nedeniyle 19 Mart 2023 Pazar günü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında 19 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Nevruz şenliği nedeniyle saat 05.30'dan 19.00'a kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu), Mahramacı Sokaklar trafiğe kapatılacaktır."

Alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

Etiketler : nevruz istanbul trafik kapalı yollar

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