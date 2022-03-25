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25 Mart 2022 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 18:13:00

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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İstanbul'da 27 Mart'ta İstanbul Yarı Maratonu düzenlenecek. Valilik bu kapsamda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Maraton nedeniyle yarın saat 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacak.

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arasının, 27 Mart 02.00-14.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacak.

PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

27 MART 06.00-13.30 SAATLERİNDE KAPANACAK YOLLAR AÇIKLAMADA ŞÖYLE SIRALANDI:

"Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak. Ayvansaray'dan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır. Yevadut Caddesi'nden akım D-100 kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir. Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar, E-5 Güney Ayvansaray'a inişler."

AÇIKLAMADA, 27 MART SAAT 06.00-14.00'TE KAPANACAK YOLLAR İSE ŞU ŞEKİLDE AKTARILDI:

"Gülhane Parkı Sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.) Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.) Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.) Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.) Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray ayrımları, Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkışlar dahil -Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde- Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)"

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Açıklamada, Atatürk Bulvarı, Avrasya Tünel, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D-100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar ve Küçük Langa Aralığı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.

- MARATON YENİKAPI MİTİNG ALANI'NDAKİ OTOBÜS DURAĞINDAN BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 17. "N Kolay İstanbul Yarı Maratonu", 27 Mart Pazar günü koşulacak.

10 bin 389 kişiyle tarihinin en kalabalık startının verileceği koşu nedeniyle 07.00 ile 14.50 saatleri arasında Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne, köprü sonundaki ışıklardan "U" dönüşü yaparak Fatih'e ilerleyecek. Haliç Köprüsü'ne gelmeden yapılacak "U" dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden sporcuların koşusu, Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek.

Maraton, TRT Spor Yıldız'dan ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayımlanacak.

Etiketler : Maraton TRT istanbul trafiğe kapatılacak yollar
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