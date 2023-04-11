İstanbul'da bazı vapur seferlerine olumsuz hava engeli

İstanbul'da bazı vapur seferlerine olumsuz hava engeli

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği ifade edildi.