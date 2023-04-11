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11 Nisan 2023 Salı 19:34:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 19:34:00

İstanbul'da bazı vapur seferlerine olumsuz hava engeli

Kaynak: AA

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İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği ifade edildi.

Etiketler : İstanbul olumsuz hava koşulları internet sitesi

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