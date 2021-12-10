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10 Aralık 2021 Cuma 22:51:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 22:51:00

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

Etiketler : istanbul hava koşulları vapur seferleri
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