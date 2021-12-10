10 Aralık 2021 Cuma 22:51:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 22:51:00
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Kaynak: AA
ABONE OL
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.
- İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
- Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı
- Selzede yaşlı çifte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ev inşa edildi
- Tarihi Macar Camii yazılardan arındırıldı
- Atık kızartma yağları ormana dönüşecek
- Yüzmeye giderken halterde şampiyon oldu