VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşçi ve işverenlerden Başkan Erdoğan'a gelir vergisi düzenlemesi mektubu
İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın
Bakan Varank: Balkan ülkeleri doğal gaz tedariki konusunda Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
Lübnan'da 1993'ten bu yana ilk kolera vakası görüldü
Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü
Sırbistan Cumhurbaşkanı: Rus petrol fiyatının sınırlandırılması kararı 1 Aralık'a ertelendi
Başkan Erdoğan, Prag'dan ayrıldı
Bakan Koca: Ayrı coğrafyalardaki kardeşlerimize sağlık alanında destek sağlamakta kararlıyız
Bakan Nebati, Mairead McGuinness ile görüştü
Aliyev'den Ermenistan mesajı: Barış süreci hızlandırıldı
Başkan Erdoğan: Ermenistan ile normalleşme hedefine ulaşacağımıza inanıyorum
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
İstanbul Valiliği uyardı: Rüzgar ve fırtınaya dikkat
TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi
Biden'dan OPEC+ kararının ardından "alternatiflere bakıyoruz" mesajı
Türkiye'den Tayland'daki anaokulu saldırısında ölenler için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
Florida'yı vuran Ian Kasırgası eyaletteki konut sorununu artırdı
Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
İsrail, deniz sınırı anlaşma taslağında Lübnan'ın değişiklik taleplerini reddetti
Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor
07 Ekim 2022 Cuma 00:28:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 00:28:00

İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Güngören'de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Binada mahsur kalan 5 işçi de kurtarıldı.

Güngören Erkaya Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında faaliyet gösteren ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 işçiyi merdivenle kurtardı.

Sağlık görevlileri, dumandan hafif etkilenen işçilere ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen ve binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler : Sağlık görevlileri İstanbul Güngören İtfaiye
İtalyan kombini

İtalyan kombini
Dizimiz kadın odaklı

Dizimiz kadın odaklı
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor

Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor
102 bin kişilik coşkulu konser

102 bin kişilik coşkulu konser
4. kez anlaşma

4. kez anlaşma
Bayıltan fotoğraf

Bayıltan fotoğraf
Kurşun döktürüp geldik

Kurşun döktürüp geldik
Çocukların günü

Çocukların günü
Zirveli başlangıç

Zirveli başlangıç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX