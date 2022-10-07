İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın
Kaynak: AA
İstanbul Güngören'de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Binada mahsur kalan 5 işçi de kurtarıldı.
Güngören Erkaya Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında faaliyet gösteren ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 işçiyi merdivenle kurtardı.
Sağlık görevlileri, dumandan hafif etkilenen işçilere ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen ve binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.