26 Eylül 2020 Cumartesi 15:02:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 15:04:00
İstanbul Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği
Kaynak: DHA
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İstanbul Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı. AVM'dekiler panikle kendilerini dışarıya attı.
İstanbul Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı.
AVM'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.
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