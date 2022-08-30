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30 Ağustos 2022 Salı 00:28:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 00:28:00

İstanbul'da 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul Kağıthane'de bir konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de Hasbahçe'deki mesire alanında düzenlenen konserde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Büyüyen kavgada 36 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli Hakan D., 2 polis ile 3 vatandaşı bıçakla yaralayarak olay yerinden otomobille kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri söz konusu aracı durdurarak zanlıyı olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hakan D., tutuklandı.

Etiketler : İstanbul Kağıthane Emniyet konser
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