VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, 6 Filistinli sivili öldürdü
Fransa Büyükelçisi Dumont, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Azerbaycan'ın zaferi üçüncü yılında... 2. Karabağ Savaşı'nın şehitleri anıldı
Barış Turgut Kimdir?
Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist sınırda yakayı ele verdi
Başkan Erdoğan, Prens Edward'ı kabul etti
27 Eylül 2023 Çarşamba 15:08:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 15:08:00

İstanbul'da 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sağlıksız koşullarda ürettikleri sahte parfümleri piyasaya sürmeye hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de üretim ve depolama için kullanılan iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

Ekipler, operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretilen sahte parfümlerin ünlü markalara ait gibi görünen şişelere doldurulduğu belirlendi.

Emniyete götürülen zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler : küçükçekmece operasyon sahte parfüm
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Senfonik konser

Senfonik konser
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX