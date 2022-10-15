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15 Ekim 2022 Cumartesi 22:03:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 22:03:00

Kadıköy'de rezidansta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Kadıköy'de rezidansta yangın çıktı. 24 katlı rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor. Bina sakinleri tahliye edildi.

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri tahliye edildi.

Etiketler : Kadıköy yangın tahliye
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