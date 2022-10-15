Kadıköy'de rezidansta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kadıköy'de rezidansta yangın çıktı. 24 katlı rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor. Bina sakinleri tahliye edildi.
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri tahliye edildi.
- Kadıköy'de rezidansta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
- Maden işçilerinden geriye hatıraları kaldı
- Yabancı misyonlardan maden ocağı kazasında ölenler için taziye mesajları
- Maden şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor
- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
- Maden faciasında acı detay! 15 gün önce baba olduğu ortaya çıktı