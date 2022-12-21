İstanbul'a kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkiil oldu. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yağışla birlikte araçların üzeri ve yerler beyaza büründü. Bir otomobilin üzerine Trakya şivesiyle, 'Geldi beya' yazıldığı görüldü. Edirne'de de hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

