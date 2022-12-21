VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
21 Aralık 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 15:00:00

İstanbul'a kar yağdı

ABONE OL

İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkiil oldu. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yağışla birlikte araçların üzeri ve yerler beyaza büründü. Bir otomobilin üzerine Trakya şivesiyle, 'Geldi beya' yazıldığı görüldü. Edirne'de de hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

Etiketler : İSTANBUL'A KAR YAĞDI Silivri cep telefonu Tekirdağ
Konser hatırası

Konser hatırası
Yeni yılda Belarus'a uçuyor

Yeni yılda Belarus'a uçuyor
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'
Pembeli Hande

Pembeli Hande
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Aleyna'yı tanımıyorum

Aleyna'yı tanımıyorum
Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX