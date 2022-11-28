VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla 6 yılda yaklaşık 17 bin terörist etkisiz hale getirildi
14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Brent petrol 11 ayın en düşük seviyesini gördü
Esnaf kredi paketi ödemeleri başladı
Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştü
Borsa haftaya yükselişle başladı
Yeni ikili
Aşkı fallarda aradı
Tunceli'de terör operasyonu: Silah ve mühimmat ele geçirildi
ABD'de küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı
Rosatom, AB yaptırımlarının Akkuyu NGS'nin finansmanında sorun oluşturmayacağını bildirdi
Küresel piyasalar Çin'deki gelişmelerle haftaya negatif başladı
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze saldırıları hazırladığını iddia etti
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Öykü setten konsere koşuyor
Gece gezmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 50 personel alınacak
Bakan Yanık'tan Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğa şiddetle ilgili açıklama
Ankara'da kritik zirve!
Yüksek beklenti suça itiyor
EYT'de yaş sınırı olmayacak!
İstanbul'da kış kapıda: Tarih verildi
Gözü tehdit eden salgın ‘mavi ekran'
Kısıtlamaların gevşetilmesi astımı artırıyor
28 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteoroloji tarih verdi!

ABONE OL

Hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre, soğuk ve sert bir kış bekleniyor. Megakent donacak. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor? La Nina kışı etkisinden söz edilirken ocak ayında yoğun bir kar yağışı bekleniyor. 28 Kasım Pazartesi son dakika güncel hava durumu raporuna göre ise, Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi ve Doğu Akdeniz'de sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul için saat verildi. İşte il il hava durumu raporu...

Türkiye genelince sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranmaya başlandı. Uzmanlara göre, İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak. İstanbul'da Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. 28 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporuna göre ise birçok ilde akşam öğle ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağmur beleniyor. İşte il il son dakika hava durumu raporu...

BU SENE KIŞ SERT GEÇECEK

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

OCAK AYINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

'Çok Ciddi Anlamda Yoğun ve Etkili Kar Yağışı Bekliyoruz...'

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Bozyurt'un açıklamasından kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Aralık ayının 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Etiketler : yağmur kar marmara sağanak
Demet'ten Okan'a uyarı!

Demet'ten Okan'a uyarı!
Altın gelin Özge

Altın gelin Özge
Aras çok yoruldu

Aras çok yoruldu
Defne Samyeli: Soğuk ama keyifliydi

Defne Samyeli: Soğuk ama keyifliydi
Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'

Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'
Hepsi benim bebeklerim

Hepsi benim bebeklerim
Gelecek endişesi azaldı

Gelecek endişesi azaldı
Z kuşağını yakalayacak

Z kuşağını yakalayacak
Elif Ana'ya geri sayım

Elif Ana'ya geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX