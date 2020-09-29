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29 Eylül 2020 Salı 10:55:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 10:55:00

İstanbul Valiliği'nce alınan kademeli mesai uygulaması İstanbul'da trafiğe de nefes aldırdı

Kaynak: İHA

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Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu hafifletmek, koronavirüste vaka artışının önüne geçmek için İstanbul Valiliği'nce alınan karar sonrası uygulanan kademeli mesai İstanbul trafiğine de rahat nefes aldırdı

İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan kademeli mesai uygulaması trafiğin rahatlamasını sağladı. Şehrin en işlek noktalarından olan Cevizlibağ'da azalan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadelede toplu taşıma ve araç trafiğindeki yoğunluğu azaltmak için kademeli mesai uygulaması kararı alındı. İstanbul’da başlayan kademeli mesai uygulamasında vardiya sistemiyle görev yapan kurum ve kuruluşların mesai başlangıçları aralıklı saatlere bölündü. Kademeli mesai uygulamasının başlamasıyla toplu ulaşımda ve araç trafiğinde rahatlama gözlendi. Normal günlerde sabah saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği işlek noktalarda akıcı bir trafiğin olduğu görüldü.

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